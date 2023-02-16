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Семейная пара из России пыталась выдать героин за прах собаки

Происшествия
Семейная пара из России пыталась выдать героин за прах собаки

Пару заподозрили в распространении наркотиков. При задержании у женщины обнаружили около 500 грамм героина.

Сотрудникам правоохранительных органов пара сообщила, что в сотрудники обнаружили не психоактивное вещество, а прах домашнего питомца который они собираются развеять в тайге. Сотрудникам полиции такое объяснение показалось не убедительным и изъятое вещество было отправлено на экспертизу. Экспертиза подтвердила версию сотрудников, и молодые люди признали вину. Позже оперативники провели обыск в квартире подозреваемых и обнаружили ещё 161 грамм веществ.

Было возбуждено уголовное дело по статье 228 УК РФ. Материалы дела направлены в суд, подозреваемым грозит до 20 лет лишения свободы за сбыт в особо крупном размере.

Ранее под Тосно был задержан житель Москвы с 4 кг мефедрона. Гражданин планировал продавать наркотик жителям Москвы и области.
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