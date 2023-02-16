Семейная пара из России пыталась выдать героин за прах собаки

Сотрудникам правоохранительных органов пара сообщила, что в сотрудники обнаружили не психоактивное вещество, а прах домашнего питомца который они собираются развеять в тайге. Сотрудникам полиции такое объяснение показалось не убедительным и изъятое вещество было отправлено на экспертизу. Экспертиза подтвердила версию сотрудников, и молодые люди признали вину. Позже оперативники провели обыск в квартире подозреваемых и обнаружили ещё 161 грамм веществ.