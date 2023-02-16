Американские ученые бьют тревогу из-за стремительного таяния ледника Туэйтса

В научном журнале Nature появилась статья о катастрофических перспективах для человечества из-за повышения уровня мирового океана.
По словам одного из авторов исследования Корнелльского университета (США) Бритни Шмидт, ледник Туэйтса в Западной Антарктиде, размер которого сопоставим по площади со штатом Флорида, продолжает быстро таять. Дело в том, что теплая вода попадает в трещины нижней части ледника, поэтому он тает со скоростью примерно 30 метров в год, сообщает Life.
Как считает Шмидт, это рано или поздно приведет к недопустимому подъему уровня воды в Мировом океане. В случае полного исчезновения этого основополагающего ледника, вода в морях и океанах Земли по закону сообщающихся сосудов поднимется почти на метр. Это грозит затоплением множества прибрежных крупных городов.