Американские ученые бьют тревогу из-за стремительного таяния ледника Туэйтса

По словам одного из авторов исследования Корнелльского университета (США) Бритни Шмидт, ледник Туэйтса в Западной Антарктиде, размер которого сопоставим по площади со штатом Флорида, продолжает быстро таять. Дело в том, что теплая вода попадает в трещины нижней части ледника, поэтому он тает со скоростью примерно 30 метров в год, сообщает Life.