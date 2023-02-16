Под Красноярском сотрудника полиции задержали за взяточничество на 1,5 млн рублей

В Красноярском крае задержали главу отделения полиции по Нижнеингашскому району. Его подозревают в получении взяток. Возбуждено уголовное дело. Об этом СМИ сообщили в СУ СК РФ по региону.
Согласно данным ведомства, в период с июня 2020-го по январь 2023 года фигурант принимал денежные средства от знакомого лесозаготовителя. Взамен он предупреждал руководство компании о планируемых проверках. Помимо этого, правоохранитель обеспечил непривлечение взяткодателя к ответственности за незаконную вырубку деревьев.
Суммарно стражу порядка передали 1,5 млн рублей. Сейчас он находится в СИЗО. Расследование продолжается.
В Петербурге силовики нагрянули с обысками в ряд автошкол, передает РИАМО. Мероприятия связаны с делом о продаже водительских удостоверений.