Под Красноярском сотрудника полиции задержали за взяточничество на 1,5 млн рублей

Согласно данным ведомства, в период с июня 2020-го по январь 2023 года фигурант принимал денежные средства от знакомого лесозаготовителя. Взамен он предупреждал руководство компании о планируемых проверках. Помимо этого, правоохранитель обеспечил непривлечение взяткодателя к ответственности за незаконную вырубку деревьев.