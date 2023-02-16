Звезда шоу «Женский Stand Up» Щербакова рассказала о скрытой конкуренции на проекте

Артистка уточнила, что в окончательный выпуск шоу попадают не все участницы, поскольку длительность передачи ограничена. Показать всех юмористок в эфире не могут, так как их 16 человек. По словам Щербаковой, в выпуске оказывается лишь примерно половина участниц.