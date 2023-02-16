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Звезда шоу «Женский Stand Up» Щербакова рассказала о скрытой конкуренции на проекте

Шоу-бизнес
Звезда шоу «Женский Stand Up» Щербакова рассказала о скрытой конкуренции на проекте

Юмористка Варвара Щербакова рассказала, что между участницами шоу «Женский Stand Up» на ТНТ есть конкуренция. По словам звезды проекта, зрители не могут заметить это соперничество.

Щербакова напомнила, что «Женский Stand Up» — это не соревновательный проект. Благодаря этому соперничество участниц никак не прослеживается.

«У нас, конечно же, есть конкуренция, просто она скрытая», — заявила юмористка в эфире YouTube-канала FAMETIME TV.

Артистка уточнила, что в окончательный выпуск шоу попадают не все участницы, поскольку длительность передачи ограничена. Показать всех юмористок в эфире не могут, так как их 16 человек. По словам Щербаковой, в выпуске оказывается лишь примерно половина участниц.
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