Татарстанские госавтоинспекторы помогли водителю доставить беременную женщину в роддом

Как информирует издание «KAZANFIRST», встревоженный гражданин уведомил, что у него в автотранспортном средстве находится беременная дама, которой внезапно стало плохо. Водитель испугался, что не успеет привезти ее вовремя в медицинское учреждение и попросил помочь дорожных полицейских.