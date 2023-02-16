Татарстанские госавтоинспекторы помогли водителю доставить беременную женщину в роддом

Сотрудников ДПС старшего лейтенанта полиции Ильнара Гайнуллина и старшего лейтенанта полиции Айрата Вакилова в ходе несения службы на трассе Казань – Оренбург попросил помочь водитель авто Hyundai. Об этом сообщили в Госавтоинспекции МВД по РТ.
Как информирует издание «KAZANFIRST», встревоженный гражданин уведомил, что у него в автотранспортном средстве находится беременная дама, которой внезапно стало плохо. Водитель испугался, что не успеет привезти ее вовремя в медицинское учреждение и попросил помочь дорожных полицейских.
Инспекторы решили сопроводить автомашину с беременной женщиной в ближайшее родильное отделение. Применив специальные световые и звуковые сигналы, правоохранители помогли беременной своевременно добраться в больницу, где ей оказали необходимую помощь, рассказали в пресс-службе ведомства.