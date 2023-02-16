Каждый второй россиянин заявил, что хотел бы остаться жить в родной стране

Граждане не хотят покидать Россию не только из чувства патриотизма, но и из-за востребованности на рынке труда и нежелания расставаться с друзьями и близкими. Те, же россияне, которые все же хотят переехать, из зарубежных стран предпочитают США (5%), Италию (4%), Испанию (3%), Швейцарию, Германию, Канаду, Австралию (по 2%) и другие.