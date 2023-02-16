Каждый второй россиянин заявил, что хотел бы остаться жить в родной стране

Меньше россиян стали задумываться о переезде в другую страну, показал опрос сервиса по подбору работы SuperJob.
Каждый второй россиянин остался бы на родине даже при возможности уехать за границу. Эти 51% на 7% больше, чем прошлогодний показатель, и в два раза выше, чем доля таких граждан в 2010 году, передает «Газета.Ru».
Граждане не хотят покидать Россию не только из чувства патриотизма, но и из-за востребованности на рынке труда и нежелания расставаться с друзьями и близкими. Те, же россияне, которые все же хотят переехать, из зарубежных стран предпочитают США (5%), Италию (4%), Испанию (3%), Швейцарию, Германию, Канаду, Австралию (по 2%) и другие.
АТОР ранее назвала страны с самой простой процедурой выдачи шенгенских виз россиянам. Речь идет о Венгрии и Греции, передает «Ридус».