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Каждый второй россиянин заявил, что хотел бы остаться жить в родной стране

Общество
Каждый второй россиянин заявил, что хотел бы остаться жить в родной стране

Меньше россиян стали задумываться о переезде в другую страну, показал опрос сервиса по подбору работы SuperJob.

Каждый второй россиянин остался бы на родине даже при возможности уехать за границу. Эти 51% на 7% больше, чем прошлогодний показатель, и в два раза выше, чем доля таких граждан в 2010 году, передает «Газета.Ru».

Граждане не хотят покидать Россию не только из чувства патриотизма, но и из-за востребованности на рынке труда и нежелания расставаться с друзьями и близкими. Те, же россияне, которые все же хотят переехать, из зарубежных стран предпочитают США (5%), Италию (4%), Испанию (3%), Швейцарию, Германию, Канаду, Австралию (по 2%) и другие.

АТОР ранее назвала страны с самой простой процедурой выдачи шенгенских виз россиянам. Речь идет о Венгрии и Греции, передает «Ридус».
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