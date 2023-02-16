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Банк России поддержал доступность кредитования для участников СВО

Экономика
Банк России поддержал доступность кредитования для участников СВО

Центробанк принял меры поддержки, направленные на сохранение доступности кредитования для граждан — участников специальной военной операции и членов их семей. Финансовый регулятор опубликовал соответствующее информационное письмо на своем официальном сайте.

Нововведение предполагает, что российские банки получают право не ухудшать оценку кредитов для участников СВО и их родственников. Финансовые организации могут воспользоваться им в течение срока кредитных каникул военнослужащего.

Ранее принятые меры поддержки предполагают возможность оформить кредитные каникулы по заявлению на срок службы по контракту или участия в СВО плюс 30 дней. Оформление возможно до конца 2023 года.
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