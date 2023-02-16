Банк России поддержал доступность кредитования для участников СВО

Центробанк принял меры поддержки, направленные на сохранение доступности кредитования для граждан — участников специальной военной операции и членов их семей. Финансовый регулятор опубликовал соответствующее информационное письмо на своем официальном сайте.
Нововведение предполагает, что российские банки получают право не ухудшать оценку кредитов для участников СВО и их родственников. Финансовые организации могут воспользоваться им в течение срока кредитных каникул военнослужащего.
Ранее принятые меры поддержки предполагают возможность оформить кредитные каникулы по заявлению на срок службы по контракту или участия в СВО плюс 30 дней. Оформление возможно до конца 2023 года.