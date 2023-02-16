Япония сократила товарооборот с Россией на рекордные проценты

Министерство финансов Японии привело данные, где сообщается, что за последний год страна сократила закупку нефти у России на 76%.
Если судить по январю 2022 года, то в январе 2023 года Япония отказалась от 76% российской нефти. Вместе с этим в стране восходящего солнца отказались от половины импорта угля (56%), сжиженного природного газа (14%) и цветных металлов (37%). Сильнее всего пострадали поставки деталей для машин и машинного оборудования – 99%.
Также Япония сократила поставку своих товаров на территорию РФ. По подсчетам, того же министерства финансов Россия лишилась 36% прежнего японского импорта. В частности, это коснулось японских автомобилей, таких как Nissan, Infiniti, Toyota. Официальные новые модели машин сейчас не поставляются в Россию, в салонах остались только прошлогодние экземпляры.