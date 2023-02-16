ВСУ снова обстреляли Донецк

Представители из ДНР в Совместном центре контроля и координации, связанных с военными преступлениями Украины, сообщили об обстреле двух районов Донецка украинскими восками с использованием снарядов «натовского образца».
Артиллерийские снаряды, использовавшиеся при обстреле города имела стандарты Североатлантического альянса – калибр снарядов 155 миллиметров. Данный калибр может применяться несколькими западными видами вооружений, некоторые из которых были поставлены Украине – американские, французские, немецкие и польские артиллерийские установки.