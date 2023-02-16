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Два белорусских пограничника утонули во время патрулирования возле Украины

Происшествия
Два белорусских пограничника утонули во время патрулирования возле Украины

В Белоруссии погибли двое пограничников. Силовики занимались патрулированием в районе участка пограничной заставы Комарин возле Украины.

По официальной информации, в составе группы были офицер, сержант-контрактник и срочник. Патрулирование проходило в сложных условиях. Военнослужащие, в том числе, шли в районе разлившейся поймы Днепра.

Сержант провалился под лед. Ему на помощь бросился офицер, который вскоре также оказался в ледяной воде. Силовики были в полной экипировке и вскоре скрылись под водой.

Ранее в Серебряном Бору удалось спасти пожилого мужчину. Он вышел на лед в запрещенном месте и провалился, сообщило издание РИАМО.
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