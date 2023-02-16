Журналист Нармания рассказал об авантюрных планах Запада по обеспечению «победы» ВСУ

Обозреватель Давид Нармания отметил в своей публикации для РИА Новости, что подготовка украинских солдат и сержантов в Европе носит несистемный характер и никак не может покрыть потребности ВСУ в большом количестве специалистов. Он отметил, что суммарно около 20 тысяч военнослужащих вернулись из государств НАТО в боевой состав украинской армии, такова оценка замглавы главного оперативного управления Генштаба ВСУ Алексея Громова.