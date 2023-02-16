На военных базах и полигонах в ряде европейских стран НАТО ведется обучение нескольких тысяч украинских военнослужащих. Российский журналист Давид Нармания рассказал об авантюрных планах Запада по обеспечению «победы» ВСУ.
Обозреватель Давид Нармания отметил в своей публикации для РИА Новости, что подготовка украинских солдат и сержантов в Европе носит несистемный характер и никак не может покрыть потребности ВСУ в большом количестве специалистов. Он отметил, что суммарно около 20 тысяч военнослужащих вернулись из государств НАТО в боевой состав украинской армии, такова оценка замглавы главного оперативного управления Генштаба ВСУ Алексея Громова.
«Это лишь три процента от почти 700-тысячной украинской армии. В Киеве же твердят о "гвардии наступления". Ее формируют в западных областях страны», — подчеркнул автор РИА Новости.
На Западе считают, что Украине хватит подготовленных бойцов и военной техники для масштабного контрнаступления ВСУ, но эти надежды являются избыточно оптимистичными и не учитывают реального соотношения сил на линии боевого соприкосновения, резюмировал Нармания.
Ранее RT сообщил об уничтожении российскими средствами ПВО двух вражеских беспилотников в районе Севастополя.