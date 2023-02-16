Журналистка Fox News обвинила Байдена в игнорировании «Чернобыля в Огайо» из-за Украины

Американский президент Джо Байден не обращает внимание на аварию в Огайо и уделяет больше времени проблемам Украины. Об этом заявила журналистка Fox News Томи Ларен.
На своей странице в Twitter эксперт отметила, что в одном из американских штатов назревает кризис, а министр транспорта Пит Буттиджич и глава Белого дома «пропали без вести».
«Может быть, если бы поезд сошел с рельсов и взорвался на Украине, им было бы не наплевать!» — написала журналистка.
Ранее сообщалось, что в Соединенных Штатах произошла катастрофа под названием «Чернобыль в Огайо». Поезд вместе с цистернами сошел с рельсов, в результате чего произошла утечка химикатов.