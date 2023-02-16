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Командующий штурмовым отрядом ЧВК «Вагнер» озвучил потери ВСУ в Соледаре

Армия
Командующий штурмовым отрядом ЧВК «Вагнер» озвучил потери ВСУ в Соледаре

Потери группировки ВСУ в Соледаре в семь раз превысили потери атакующей стороны, о чем рассказал боец ЧВК «Вагнер» и Герой России Антон Елизаров с позывным Лотос.

В беседе с РИА Новости Лотос сообщил, что соотношение потерь при штурме Соледара составило примерно семь к одному и не в пользу украинской армии.

«Со стороны противника — семь к одному нашему», — подчеркнул Лотос.

Ранее бизнесмен Евгений Пригожин рассказал, что Елизаров командовал штурмом Соледара. После успешного освобождения города он был отмечен званием Героя России, ЛНР и ДНР.

Напомним, Соледар перешел под контроль бойцов ЧВК «Вагнер» 11 января. Освобождение города играет важную роль для дальнейшего наступления и блокировки путей снабжения группировки ВСУ в Бахмуте.
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