Командующий штурмовым отрядом ЧВК «Вагнер» озвучил потери ВСУ в Соледаре

Потери группировки ВСУ в Соледаре в семь раз превысили потери атакующей стороны, о чем рассказал боец ЧВК «Вагнер» и Герой России Антон Елизаров с позывным Лотос.
В беседе с РИА Новости Лотос сообщил, что соотношение потерь при штурме Соледара составило примерно семь к одному и не в пользу украинской армии.
«Со стороны противника — семь к одному нашему», — подчеркнул Лотос.
Ранее бизнесмен Евгений Пригожин рассказал, что Елизаров командовал штурмом Соледара. После успешного освобождения города он был отмечен званием Героя России, ЛНР и ДНР.
Напомним, Соледар перешел под контроль бойцов ЧВК «Вагнер» 11 января. Освобождение города играет важную роль для дальнейшего наступления и блокировки путей снабжения группировки ВСУ в Бахмуте.