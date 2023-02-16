Полицейские в Подмосковье поймали мошенника при помощи 94-летней пенсионерки

Как пишет издание «Вести Подмосковья», стражи правопорядка устроили засаду возле подъезда женщины и вскоре в ловушку попал курьер мошенников, прибывший забрать у пенсионерки деньги. Им оказался 29-летний житель Москвы, который заявил о том, что нашел работу через интернет и не знает своего работодателя, получая 10% от каждой полученной суммы.