Полицейские в Подмосковье поймали мошенника при помощи 94-летней пенсионерки

Телефонные мошенники пытались выманить 300 000 рублей у 94-летней жительницы подмосковной Дубны по схеме «ваш родственник совершил смертельное ДТП». Она обратилась к правоохранителям.
Как пишет издание «Вести Подмосковья», стражи правопорядка устроили засаду возле подъезда женщины и вскоре в ловушку попал курьер мошенников, прибывший забрать у пенсионерки деньги. Им оказался 29-летний житель Москвы, который заявил о том, что нашел работу через интернет и не знает своего работодателя, получая 10% от каждой полученной суммы.
В итоге на курьера завели уголовное дело по ч. 3 ст. 159 Уголовного кодекса Российской Федерации (Кража). В настоящее время фигурант находится под стражей.