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Жена Костомарова заявила, что решения по его лечению принимались с ним и его семьей

Общество
Жена Костомарова заявила, что решения по его лечению принимались с ним и его семьей

Решения по лечению олимпийского чемпиона в танцах на льду Романа Костомарова принимались вместе с ним и его семьей. Об этом сообщила жена спортсмена — фигуристка Оксана Домнина.

Супруга и брат знаменитого пациента постоянно находятся рядом с ним. Врачи объясняют родным фигуриста, какие плюсы, минусы или последствия могут быть у той или иной тактики лечения.

Все решения по медицинской части согласовывают как с семьей Костомарова, так и с ним самим. По словам Домниной, родных заранее предупредили о негативных побочных эффектах лечения.

«О последствиях, которые могут быть, мы все знали и понимали с самого начала», — отметила жена Костомарова в интервью «АиФ».

Фигуристка также опровергла слухи, что мать ее мужа не пускают в больницу. По словам Домниной, женщине тяжело видеть сына в таком состоянии, поэтому семья решила, что ей пока лучше не навещать спортсмена.

Напомним, Костомарова госпитализировали с пневмонией 10 января. Пока фигурист находился в больнице, у него начался сепсис и развился некроз. СМИ писали, что спортсмену ампутировали стопы. По данным прессы, знаменитому пациенту также пришлось удалить пальцы рук или даже кисти, но официально эти данные не подтверждены.
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