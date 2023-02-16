Жена Костомарова заявила, что решения по его лечению принимались с ним и его семьей

Напомним, Костомарова госпитализировали с пневмонией 10 января. Пока фигурист находился в больнице, у него начался сепсис и развился некроз. СМИ писали, что спортсмену ампутировали стопы. По данным прессы, знаменитому пациенту также пришлось удалить пальцы рук или даже кисти, но официально эти данные не подтверждены.