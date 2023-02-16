Федеральные власти выделят 7,5 млн рублей на социальную газификацию в Хабаровском крае

Правительство Хабаровского края начнет выплачивать жителей повышенные пособия на газификацию домов. Добиться этого удалось за счет федеральной субсидии в размере 7,5 миллиона рублей, сообщил губернатор региона Михаил Дегтярев через личный Telegram-канал.
Чиновник напомнил, что с начала года местные жители уже начали получать повышенные выплаты на социальную газификацию. По решению главы края объем одного пособия был доведен до 150 тысяч рублей.
«Теперь же к этой сумме отдельные категории смогут добавить еще и федеральную субсидию в 100 тыс. рублей», — написал Дегтярев.
Федеральное правительство намерено выделить 7,5 миллиона рублей в качестве субсидии для региона. Деньги поступят в рамках новой программы финансирования подключения к инфраструктуре, утвержденной по поручению президента.
При этом социальная газификация подразумевает только бесплатное подведение сетей к границам земельных участков. Тем не менее власти Хабаровского края готовы частично покрыть расходы жителей на покупку оборудования и соответствующие работы.
Ранее стало известно, что в России оцифровано около 6 процентов архивных документов. Об этом в ходе пленарного заседания Государственной думы сообщил замглавы Федерального архивного агентства Олег Наумов.