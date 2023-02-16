Американский разведчик Риттер рассказал, какой чертой в характере Путина восхищается

США провоцируют Россию с 2008 года. Однако президент РФ Владимир Путин не поддается хитростям Вашингтона, заявил офицер разведки американской морской пехоты в отставке Скотт Риттер.
В эфире YouTube-канала Naturalist Capitalist эксперт прокомментировал отношения Москвы и Вашингтона. Риттер рассказал, какой чертой в характере Путина восхищается. По словам американского разведчика, в отношениях с Вашингтоном президент проявляет терпение.
«Вашингтон провоцируют Москву с 2008 года. Путин проявляет восхитительное терпение», — говорится в комментарии Риттера.
Ранее Россия потребовала от США доказательств непричастности к диверсиям на «Северных потоках». В Госдепе отрицают свою ответственность за инициденты.