Житель Мордовии ответил в суде за хранение наркотиков

Сотрудники УМВД России по Мордовии разоблачили пристрастие жителя Рузаевки к хранению запрещенных веществ.
Как пояснили в ведомстве, 47-летний мужчина был задержан после того, как в его бане были обнаружены запасы марихуаны общим весом в 367 граммов. Подозреваемый в незаконном хранении наркотиков ранее уже привлекался к ответственности за аналогичное правонарушение, сообщают «Известия Мордовии».
По словам задержанного, он хранил наркотики исключительно для личного пользования. Суд, рассмотрев материалы уголовного дела, приговорил рецидивиста к трем годам лишения свободы условно с испытательным сроком на два года.