Житель Мордовии ответил в суде за хранение наркотиков

Как пояснили в ведомстве, 47-летний мужчина был задержан после того, как в его бане были обнаружены запасы марихуаны общим весом в 367 граммов. Подозреваемый в незаконном хранении наркотиков ранее уже привлекался к ответственности за аналогичное правонарушение, сообщают «Известия Мордовии».