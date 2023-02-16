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Житель Мордовии ответил в суде за хранение наркотиков

Общество
Житель Мордовии ответил в суде за хранение наркотиков

Сотрудники УМВД России по Мордовии разоблачили пристрастие жителя Рузаевки к хранению запрещенных веществ.

Как пояснили в ведомстве, 47-летний мужчина был задержан после того, как в его бане были обнаружены запасы марихуаны общим весом в 367 граммов. Подозреваемый в незаконном хранении наркотиков ранее уже привлекался к ответственности за аналогичное правонарушение, сообщают «Известия Мордовии».

По словам задержанного, он хранил наркотики исключительно для личного пользования. Суд, рассмотрев материалы уголовного дела, приговорил рецидивиста к трем годам лишения свободы условно с испытательным сроком на два года.
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