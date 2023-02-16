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Житель Сахалина убил брата семью ударами ножа во время застолья

Происшествия
Житель Сахалина убил брата семью ударами ножа во время застолья

Застолье со спиртными напитками закончилось поножовщиной и смертью человека на Сахалине, рассказали в региональном СУ СКР.

Правоохранители считают, что 50-летний фигурант, его старший брат и сожительница распивали алкоголь. Между братьями на бытовой почве произошла ссора. Младший схватил кухонный нож и семь раз ударил оппонента. Потерпевший скончался на месте. Обвиняемый сейчас находится под арестом.

В Оренбурге перед судом предстанет мужчина, который расправился с сестрой своей супруги. В момент преступления фигурант был пьяный. Он зарезал потерпевшую после ссоры с ней во время переписки, сообщило издание РИА56.
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