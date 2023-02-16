Турчак заявил об отправке Путину доклада рабочей группы по вопросам СВО России

Доклад рабочей группы по обеспечению взаимодействия органов публичной власти и организаций по вопросам мобилизационной подготовки и мобилизации передали президенту России Владимиру Путину. Об этом проинформировал первый вице-спикер Совета Федерации, секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак.
Ранее он говорил, что в документ включат идеи по сокращению срока признания военных без вести пропавшими и формированию центров комплексной реабилитации. Помимо этого, в него войдет вопрос о пенсионном обеспечении участников спецоперации на Украине.
«Доклад рабочей группы по вопросам СВО направлен президенту», — отметил Турчак в личном Telegram-канале.
Напомним, что зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев выразил уверенность в достижении официальной Москвой целей СВО по защите Донбасса. При этом он добавил, что государство гордится собственными военнослужащими.