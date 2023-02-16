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Турчак заявил об отправке Путину доклада рабочей группы по вопросам СВО России

Политика
Турчак заявил об отправке Путину доклада рабочей группы по вопросам СВО России

Доклад рабочей группы по обеспечению взаимодействия органов публичной власти и организаций по вопросам мобилизационной подготовки и мобилизации передали президенту России Владимиру Путину. Об этом проинформировал первый вице-спикер Совета Федерации, секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак.

Ранее он говорил, что в документ включат идеи по сокращению срока признания военных без вести пропавшими и формированию центров комплексной реабилитации. Помимо этого, в него войдет вопрос о пенсионном обеспечении участников спецоперации на Украине.

«Доклад рабочей группы по вопросам СВО направлен президенту», — отметил Турчак в личном Telegram-канале.

Напомним, что зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев выразил уверенность в достижении официальной Москвой целей СВО по защите Донбасса. При этом он добавил, что государство гордится собственными военнослужащими.
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