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Россия сократила объем вложений в гособлигации США в 3,3 раза за декабрь

Экономика
Россия сократила объем вложений в гособлигации США в 3,3 раза за декабрь

Россия сократила вложения в государственные ценные бумаги США. Такие сведения предоставило министерство финансов Соединенных Штатов на основе данных, полученных по итогам декабря в сравнении с ноябрем.

Абсолютный показатель составил 629 млн долларов, при этом на долю краткосрочных гособлигаций пришлось 525 млн долларов. В ноябре этот показатель достигал 2,012 млн. В то же время объем долгосрочных вложений изменился с 80 млн в ноябре до 104 млн в декабре.

Правительство России последовательно сокращает объем вложений в государственные бумаги США с 2018 года. В тот период инвестиции оценивались в 96 млрд долларов.
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