Yle: финская таможня оказалась не в силах остановить турпоток из России

Россияне нашли способ, как посетить Финляндию в обход введенных властями этой страны ограничений.
Местная таможня оказалась не в силах остановить турпоток из РФ. Путешественники едут в Финляндию через Норвегию. Такой вид пересечения границы легален. После прибытия в шенгенскую зону путешественники могут спокойно перемещаться внутри нее, отмечает финское издание Yle. К тому же туристы приобретают предметы роскоши и вывозят их на родину.
«Если продукция идет в Россию через Норвегию, ее контроль является задачей норвежской таможни. Мы ничего не можем с этим поделать», — рассказали представители финской таможни.
В октябре 2022 года Финляндия выделила средства на проект забора на границе с Россией, отмечает «Ридус». Предполагалось, что протяженность участка составит три километра.