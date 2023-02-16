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Yle: финская таможня оказалась не в силах остановить турпоток из России

Общество
Yle: финская таможня оказалась не в силах остановить турпоток из России

Россияне нашли способ, как посетить Финляндию в обход введенных властями этой страны ограничений.

Местная таможня оказалась не в силах остановить турпоток из РФ. Путешественники едут в Финляндию через Норвегию. Такой вид пересечения границы легален. После прибытия в шенгенскую зону путешественники могут спокойно перемещаться внутри нее, отмечает финское издание Yle. К тому же туристы приобретают предметы роскоши и вывозят их на родину.

«Если продукция идет в Россию через Норвегию, ее контроль является задачей норвежской таможни. Мы ничего не можем с этим поделать», — рассказали представители финской таможни.

В октябре 2022 года Финляндия выделила средства на проект забора на границе с Россией, отмечает «Ридус». Предполагалось, что протяженность участка составит три километра.
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