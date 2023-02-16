Yle: финская таможня оказалась не в силах остановить турпоток из России

Местная таможня оказалась не в силах остановить турпоток из РФ. Путешественники едут в Финляндию через Норвегию. Такой вид пересечения границы легален. После прибытия в шенгенскую зону путешественники могут спокойно перемещаться внутри нее, отмечает финское издание Yle. К тому же туристы приобретают предметы роскоши и вывозят их на родину.