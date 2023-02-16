Российский танкист рассказал об атаках позиций ВСУ на Запорожском направлении

Танковый экипаж Т-72 российской армии по три-четыре раза за сутки наносит огневые удары по укрепленным позициям украинских националистов на Запорожском направлении.
Об этом рассказал журналистам РИА Новости командир танка Т-72 одного из подразделений ВС РФ.
«Каждый день выезжаем по три-четыре раза. Будем поражать пехоту, находящуюся в окопе», — сообщил военнослужащий.
Целеуказание и корректировку своих действий российские танкисты получают от наземной разведки и других средств обнаружения противника, отмечается в опубликованном сюжете.
Ранее стало известно об обстреле украинской армией жилых районов Енакиево из РСЗО HIMARS, об этом сообщал RT.