Власти Камеруна объявили о вспышке вируса Марбург, против которого нет лекарств

Камерунские власти сообщили о новых случаях заражения вирусом Марбург, против которого нет лекарств.
Опасную инфекцию подхватили двое 16-летних детей. С ними контактировали 42 человека, рассказал представитель общественного здравоохранения в регионе Роберт Матурин Биджанг. Заражение произошло в Оламзе, коммуне на границе с Экваториальной Гвинеей, передает CNN.
Всемирная организация здравоохранения ранее зафиксировала вспышку вируса Марбург в Экваториальной Гвинее. Как минимум девять человек уже умерли. Вакцин или лекарств от инфекции нет, пишет «Ридус».