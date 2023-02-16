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Власти Камеруна объявили о вспышке вируса Марбург, против которого нет лекарств

Общество
Власти Камеруна объявили о вспышке вируса Марбург, против которого нет лекарств

Камерунские власти сообщили о новых случаях заражения вирусом Марбург, против которого нет лекарств.

Опасную инфекцию подхватили двое 16-летних детей. С ними контактировали 42 человека, рассказал представитель общественного здравоохранения в регионе Роберт Матурин Биджанг. Заражение произошло в Оламзе, коммуне на границе с Экваториальной Гвинеей, передает CNN.

Всемирная организация здравоохранения ранее зафиксировала вспышку вируса Марбург в Экваториальной Гвинее. Как минимум девять человек уже умерли. Вакцин или лекарств от инфекции нет, пишет «Ридус».

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