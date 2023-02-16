Один из врачей Костомарова впервые рассказал о тактике лечения фигуриста

Один из врачей фигуриста Романа Костомарова Сергей Царенко впервые рассказал о схеме лечения знаменитого пациента. По словам специалиста, медики выбрали оптимальную тактику в случае олимпийского чемпиона.
Царенко занимает пост директора Национального медицинского исследовательского центра «Лечебно-реабилитационный центр» Минздрава РФ. Врач, занимающийся дыхательной недостаточностью, отметил, что его подключили к лечению Костомарова к концу первых суток пребывания спортсмена в больнице в Коммунарке.
«Вся тактика лечения Костомарова, которая сейчас применяется, является единственно возможной. К сожалению, это привело к вынужденным хирургическим вмешательствам», — подчеркнул доктор в беседе с ТАСС.
Схема лечения фигуриста оптимальная, но она, как и любая другая, имеет свою цену, продолжил Царенко. В состоянии олимпийского чемпиона наблюдается положительная динамика, например, удалось купировать дыхательную и почечную недостаточность, уточнил врач. Не все угрозы сняты, но есть высокий шанс, что жизнь спортсмена удастся спасти, добавил специалист.
Напомним, Костомарова госпитализировали с воспалением легких 10 января. В больнице его подключили к аппаратам ИВЛ и ЭКМО. Последняя процедура могла вызвать микроциркуляторные нарушения.
По данным СМИ, у фигуриста начался сепсис и развилась гангрена. Писали, что олимпийскому чемпиону ампутировали стопы. Также поступала информация об ампутации пальцев рук и даже кистей, но официально ее пока не подтвердили.