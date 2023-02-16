Один из врачей Костомарова впервые рассказал о тактике лечения фигуриста

Схема лечения фигуриста оптимальная, но она, как и любая другая, имеет свою цену, продолжил Царенко. В состоянии олимпийского чемпиона наблюдается положительная динамика, например, удалось купировать дыхательную и почечную недостаточность, уточнил врач. Не все угрозы сняты, но есть высокий шанс, что жизнь спортсмена удастся спасти, добавил специалист.