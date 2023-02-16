Пограничный комитет Белоруссии раскритиковал Литву за эскалацию ситуации на границе

Литовские власти предпринимают последовательные шаги по эскалации ситуации на границе с Белоруссией. Об этом заявил Государственный пограничный комитет страны, передало издание ТАСС.
В четверг, 16 января, стало известно об одностороннем отказе Вильнюса от взаимодействия с Минском. Речь идет о сотрудничестве по вопросу обеспечения бесперебойного транспортного потока через границу.
Согласно заявлению погранкомитета Белоруссии, литовская сторона не объяснила причин данного решения. В настоящее время уполномоченные органы двух государств прекратили взаимодействие, касающееся поддержания пропускной способности автомобильных пунктов и потока транспорта через границу. В связи с этим Минск обвинил Вильнюс в осуществлении шагов, ведущих к эскалации.
Ранее правительство Литвы анонсировало закрытие одного из двух железнодорожных пограничных пунктов с Белоруссией — Стасилай. С 16 февраля грузовые составы смогут ездить только через станцию в Кене.