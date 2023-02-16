Пограничный комитет Белоруссии раскритиковал Литву за эскалацию ситуации на границе

Согласно заявлению погранкомитета Белоруссии, литовская сторона не объяснила причин данного решения. В настоящее время уполномоченные органы двух государств прекратили взаимодействие, касающееся поддержания пропускной способности автомобильных пунктов и потока транспорта через границу. В связи с этим Минск обвинил Вильнюс в осуществлении шагов, ведущих к эскалации.