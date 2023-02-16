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Пограничный комитет Белоруссии раскритиковал Литву за эскалацию ситуации на границе

Политика
Пограничный комитет Белоруссии раскритиковал Литву за эскалацию ситуации на границе

Литовские власти предпринимают последовательные шаги по эскалации ситуации на границе с Белоруссией. Об этом заявил Государственный пограничный комитет страны, передало издание ТАСС.

В четверг, 16 января, стало известно об одностороннем отказе Вильнюса от взаимодействия с Минском. Речь идет о сотрудничестве по вопросу обеспечения бесперебойного транспортного потока через границу.

Согласно заявлению погранкомитета Белоруссии, литовская сторона не объяснила причин данного решения. В настоящее время уполномоченные органы двух государств прекратили взаимодействие, касающееся поддержания пропускной способности автомобильных пунктов и потока транспорта через границу. В связи с этим Минск обвинил Вильнюс в осуществлении шагов, ведущих к эскалации.

Ранее правительство Литвы анонсировало закрытие одного из двух железнодорожных пограничных пунктов с Белоруссией — Стасилай. С 16 февраля грузовые составы смогут ездить только через станцию в Кене.
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