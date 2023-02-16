Минобороны РФ впервые показало кадры боевой работы новых САУ «Хоста» в зоне спецоперации

Минобороны РФ впервые опубликовало кадры применения самоходных артиллерийских установок «Хоста» в зоне спецоперации по защите Донбасса.
В ходе выполнения задания артиллеристы нанесли точные удары по укрепрайонам украинских войск. Экипажи САУ наносят огневое поражение противнику, работая как в парах, так и по одиночке, говорится в сообщении.
«Корректировку огня и доразведку целей российским артиллеристам обеспечивают беспилотные летательные аппараты и группы специальной разведки округа», — добавили в министерстве.
Ранее RT сообщил, что артиллеристы ВС РФ уничтожили склад горючего одной из бригад украинской армии в Херсонской области.