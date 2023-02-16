Обладатель Кубка Стэнли Гейдук связал отстранение российских спортсменов с политикой

Экс-хоккеист «Колорадо» и сборной Чехии Милан Гейдук признался, что ему жаль российских спортсменов, которые не имеют возможности участвовать в международных турнирах. Олимпийский чемпион Нагано считает, что недопуск к соревнованиям имеет политический характер. Соответствующее мнение Гейдук озвучил в интервью изданию Denik.cz.