Обладатель Кубка Стэнли Гейдук связал отстранение российских спортсменов с политикой

Обладатель Кубка Стэнли в составе «Колорадо Эвеланш» Милан Гейдук считает, что отстранение российских спортсменов от международных турниров связано с политикой.
Экс-хоккеист «Колорадо» и сборной Чехии Милан Гейдук признался, что ему жаль российских спортсменов, которые не имеют возможности участвовать в международных турнирах. Олимпийский чемпион Нагано считает, что недопуск к соревнованиям имеет политический характер. Соответствующее мнение Гейдук озвучил в интервью изданию Denik.cz.
«Это очень сложный вопрос. Российские спортсмены здесь ни при чем, но в этой стране спорт тесно связан с политикой. У меня нет твердого мнения на этот счет», — отметил экс-хоккеист сборной Чехии.
В конце февраля 2022 года российских спортсменов стали массово отстранять от международных турнирах. Недопуск к соревнованиям связан с проведением спецоперации ВС РФ на Украине.