Когда Россия признает США и Норвегию государствами-террористами, обсудят в «Патриоте»

Когда Россия признает США и Норвегию государствами-террористами? Кто первый поднимет со дна неразорвавшиеся заряды — США, датчане или россияне? Почему американские СМИ не упоминают расследование Херша? Какие действия последуют в отношении террористических стран – разрыв дипломатических отношений, торговая блокада, арест и суд над руководством этих стран? Могут ли США оставаться в Совете безопасности ООН после терактов на СП, может ли штаб-квартира ООН находиться в Нью-Йорке? Насколько защищены морские платформы Норвегии и США от диверсий? Как СССР отвечал на теракты Запада? Как Запад отвечал на теракты в отношении своих структур? Президент США Джо Байден заявил, что не допустит объявления страной дефолта по долгу в $31,4 трлн – как он это сделает? За три недели финразведка США FinCEN получила порядка сотни доносов из России – как поступать с информаторами? В США переживают, что миллионеры из РФ и Китая покидают страну – это удивительно?