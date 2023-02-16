Когда Россия признает США и Норвегию государствами-террористами, обсудят в «Патриоте»

Россия запросила на 22 февраля заседание Совбеза ООН в связи с появлением новой информации о подрыве трубопроводов «Северный поток». Американский журналист-расследователь, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш заявил, что взрывчатку под «Северные потоки» заложили водолазы ВМС США, а взорвали норвежские спецслужбы.
Россия рассматривает взрывы газопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2» как акт международного терроризма, говорится в комментарии пресс-секретаря российского посольства в США Игоря Гиренко.
Когда Россия признает США и Норвегию государствами-террористами? Кто первый поднимет со дна неразорвавшиеся заряды — США, датчане или россияне? Почему американские СМИ не упоминают расследование Херша? Какие действия последуют в отношении террористических стран – разрыв дипломатических отношений, торговая блокада, арест и суд над руководством этих стран? Могут ли США оставаться в Совете безопасности ООН после терактов на СП, может ли штаб-квартира ООН находиться в Нью-Йорке? Насколько защищены морские платформы Норвегии и США от диверсий? Как СССР отвечал на теракты Запада? Как Запад отвечал на теракты в отношении своих структур? Президент США Джо Байден заявил, что не допустит объявления страной дефолта по долгу в $31,4 трлн – как он это сделает? За три недели финразведка США FinCEN получила порядка сотни доносов из России – как поступать с информаторами? В США переживают, что миллионеры из РФ и Китая покидают страну – это удивительно?
На эти и другие вопросы в эфире медиацентра «Патриот» ответят:
— Евгений Норин, журналист, писатель, военный эксперт;
— Юрий Ильич Светов, политолог и публицист;
— Дарья Александровна Митина, политолог, публицист.
Эфир состоится 16 февраля, в четверг, в 14:00.
Мы приглашаем коллег-журналистов в студию задавать свои вопросы по ходу мероприятия.
Кроме того, журналисты могут задать свои вопросы заблаговременно в WhatsApp +79006216038, мы обязательно озвучим их в эфире со ссылкой на ваше издание.
Мы также предлагаем коллегам использовать наши фото и видеоматериалы с пресс-конференций, опубликованные на нашем сайте.
Прямой эфир пройдет здесь.
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