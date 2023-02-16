Землетрясение магнитудой 5,9 произошло в акватории Байкала под Иркутском

Подземные толчки магнитудой 5,9 балла наблюдались утром 16 февраля в акватории озера Байкал. Такие данные приводит управление МЧС России по Иркутской области.
Землетрясение произошло в 10:35 (05:35 по московскому времени). Очаг располагался в 18 километрах от населенного пункта Большое Голоустное с населением около 600 человек. На территории областной столицы интенсивность подземных толчков составила три балла.
Информация о пострадавших и разрушениях в результате землетрясения не поступала. Все объекты инфраструктуры в регионе работают в обычном режиме.
Ранее сейсмологическая аппаратура зафиксировала землетрясение недалеко от Усть-Камчатска. В течение 3,5 часа произошли два подземных толчка, магнитудой 4,8 и 5,2.