Пожар площадью в 400 «квадратов» охватил административное здание в Кургане

Крупное возгорание произошло в административном здании в Кургане. Огонь охватил площадь в 400 квадратных метров, информацию об этом передает пресс-служба МЧС России.
Как сообщили в ведомстве, спасателям удалось локализовать пожар. Пострадавших в результате происшествия нет. Тушением огня занимаются 60 человек, также было привлечено 19 единиц техники.
«Пожарно-спасательные подразделения ликвидируют пожар по повышенному рангу на площади 400 квадратных метров в двухэтажном административном здании в городе Кургане по улице Омская, 181», — сообщили в РИА Новости в МЧС.
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