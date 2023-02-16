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Один человек погиб в ДТП с рейсовым автобусом по пути из Краснодара в Махачкалу

Происшествия
Один человек погиб в ДТП с рейсовым автобусом по пути из Краснодара в Махачкалу

ДТП с участием рейсового автобуса произошло на 596-м километре трассы Р217 в Ингушетии. Транспортное средство следовало из Краснодара в Махачкалу.

Предварительно установлено, что в результате ДТП автобус перевернулся. На месте аварии погиб один человек, еще семеро пострадали, передает телеканал РЕН ТВ.

Сейчас на месте автокатастрофы работают сотрудники правоохранительных органов и экстренных служб. Другие подробности произошедшего уточняются.

Еще одно ДТП с автобусом ранее произошло на Волоколамском шоссе в Москве. Водитель не справился с управлением и протаранил мачту освещения.
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