Один человек погиб в ДТП с рейсовым автобусом по пути из Краснодара в Махачкалу

ДТП с участием рейсового автобуса произошло на 596-м километре трассы Р217 в Ингушетии. Транспортное средство следовало из Краснодара в Махачкалу.
Предварительно установлено, что в результате ДТП автобус перевернулся. На месте аварии погиб один человек, еще семеро пострадали, передает телеканал РЕН ТВ.
Сейчас на месте автокатастрофы работают сотрудники правоохранительных органов и экстренных служб. Другие подробности произошедшего уточняются.
Еще одно ДТП с автобусом ранее произошло на Волоколамском шоссе в Москве. Водитель не справился с управлением и протаранил мачту освещения.