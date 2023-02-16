Глава львовской ОВА Козицкий сообщил о поражении объекта критической инфраструктуры

Объект критической инфраструктуры во Львовской области получил серьезные повреждения. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава региональной ОВА Максим Козицкий.
Утром на территории всей Украины была объявлена воздушная тревога. Информация о взрывах в других регионах не поступала.
«Попадание в объект критической инфраструктуры во Львовской области. Пострадавших или жертв нет. Пожар потушили», — отчитался Козицкий.
Ранее Минобороны России сообщило, что средствами противовоздушной обороны ВС РФ за минувшие сутки было уничтожено еще 11 беспилотников ВСУ. Неприятельские БПЛА были ликвидированы над территорией Луганской Народной Республики.