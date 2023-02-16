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Глава львовской ОВА Козицкий сообщил о поражении объекта критической инфраструктуры

Происшествия
Глава львовской ОВА Козицкий сообщил о поражении объекта критической инфраструктуры

Объект критической инфраструктуры во Львовской области получил серьезные повреждения. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава региональной ОВА Максим Козицкий.

Утром на территории всей Украины была объявлена воздушная тревога. Информация о взрывах в других регионах не поступала.

«Попадание в объект критической инфраструктуры во Львовской области. Пострадавших или жертв нет. Пожар потушили», — отчитался Козицкий.

Ранее Минобороны России сообщило, что средствами противовоздушной обороны ВС РФ за минувшие сутки было уничтожено еще 11 беспилотников ВСУ. Неприятельские БПЛА были ликвидированы над территорией Луганской Народной Республики.
критическая инфраструктура Максим Козицкий львовская область
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