Актер Денис Матросов поставил точку в слухах об изменах с его стороны

Актера Дениса Матросова нередко обвиняют в изменах и интригах на стороне. Сам артист признается, что его возмущают подобные сплетни, ведь неверности в браке с его стороны никогда не было.
Известно, что менее года назад Матросов расстался со своей супругой Ольгой Головиной. Он признался, что пережил развод болезненно, ведь очередная его семья разрушилась. Об этом передает портал «7Дней.ру».
«Действительно не был замечен ни в каких скандальных историях, изменах, о которых почему-то продолжают фантазировать и трезвонить, при том что никогда в жизни никому из своих жен я не изменял!» — заявил Матросов.
Несмотря на все печальные события в жизни, актер верит, что счастье возможно. По его словам, для этого необходимо прощать своего партнера, ведь никто не может быть идеальным.