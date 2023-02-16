Литва разорвала взаимодействие по пограничному движению с Белоруссией

Вильнюс проинформировал Минск о своем решении, но не уточнил его причины. Теперь таможенные и пограничные службы двух стран не взаимодействуют друг с другом в вопросах обеспечения бесперебойного потока транспорта через границу и увеличения пропускной способности автодорожных пунктов.