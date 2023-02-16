Литва разорвала взаимодействие по пограничному движению с Белоруссией

Литва в одностороннем порядке прекратила взаимодействие по обеспечению бесперебойного потока транспорта через границу с Белоруссией. Об этом 16 февраля сообщили в Государственном пограничном комитете (ГПК) республики.
Вильнюс проинформировал Минск о своем решении, но не уточнил его причины. Теперь таможенные и пограничные службы двух стран не взаимодействуют друг с другом в вопросах обеспечения бесперебойного потока транспорта через границу и увеличения пропускной способности автодорожных пунктов.
Сотрудничество между Белоруссией и Литвой определялось соответствующим документом. Стороны подписали его в ноябре 2019 года, заключили в белорусском погранкомитете.