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Литва разорвала взаимодействие по пограничному движению с Белоруссией

Общество
Литва разорвала взаимодействие по пограничному движению с Белоруссией

Литва в одностороннем порядке прекратила взаимодействие по обеспечению бесперебойного потока транспорта через границу с Белоруссией. Об этом 16 февраля сообщили в Государственном пограничном комитете (ГПК) республики.

Вильнюс проинформировал Минск о своем решении, но не уточнил его причины. Теперь таможенные и пограничные службы двух стран не взаимодействуют друг с другом в вопросах обеспечения бесперебойного потока транспорта через границу и увеличения пропускной способности автодорожных пунктов.

Сотрудничество между Белоруссией и Литвой определялось соответствующим документом. Стороны подписали его в ноябре 2019 года, заключили в белорусском погранкомитете.
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