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Ребенка доставили в реанимацию после нападения собаки в Атырау

Происшествия
Ребенка доставили в реанимацию после нападения собаки в Атырау

Нападение собаки на ребенка произошло в городе Атырау в Казахстане. В результате пострадавшего доставили в реанимацию, информацию об этом передает AtyrauPress.

Сообщается, что в результате нападения восьмилетний мальчик получил многочисленные рваные раны головы и ног. Он был доставлен в областную детскую больницу в состоянии травматического шока. По данному факту начата проверка.

«Мальчик, 2015 года рождения, сразу же был госпитализирован в отделение реанимации и интенсивной терапии. Была проделана операция. Состояние стабильное», — сообщили в управлении здравоохранения Атырауской области.

Ранее три бродячие собаки напали на 14-летнюю девочку около торгового павильона в селе Чугуевка (Приморье).

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