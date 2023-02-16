Ребенка доставили в реанимацию после нападения собаки в Атырау

Нападение собаки на ребенка произошло в городе Атырау в Казахстане. В результате пострадавшего доставили в реанимацию, информацию об этом передает AtyrauPress.
Сообщается, что в результате нападения восьмилетний мальчик получил многочисленные рваные раны головы и ног. Он был доставлен в областную детскую больницу в состоянии травматического шока. По данному факту начата проверка.
«Мальчик, 2015 года рождения, сразу же был госпитализирован в отделение реанимации и интенсивной терапии. Была проделана операция. Состояние стабильное», — сообщили в управлении здравоохранения Атырауской области.
Ранее три бродячие собаки напали на 14-летнюю девочку около торгового павильона в селе Чугуевка (Приморье).