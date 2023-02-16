Любовь Успенская отказалась от романтических отношений из-за карьеры

Российская певица Любовь Успенская сообщила о важном решении в своей жизни. Звезда эстрады променяла личную жизнь на успешную карьеру.
Артистка сказала, что плотный рабочий график не позволяет ей завести полноценные романтические отношения. По ее словам, любимом человеку необходимо уделять много внимания, а она не может этого дать.
«Для семьи нужно особое внимание, отдаваться. Просто так жить и то, чем я занимаюсь, этого недостаточно для семейной жизни», — поделилась Успенская в передаче «Светская хроника» на Пятом канале.
Кроме того, певица прокомментировала возможность отказаться от гастролей ради возлюбленного. Такой вариант развития событий Успенская не рассматривает, так как считает, что слишком много вложила в свою карьеру, чтобы разом все бросить.