Физик Пальчиков: ускоренное вращение Земли приведет к ее омоложению на секунду

Сейчас у специалистов нет четкого объяснения увеличению скорости вращения планеты, но оно обязательно появится в будущем. Пальчиков также прокомментировал гипотезу, согласно которой к ускорению вращения может привести выпадение аномального количества осадков, а их испарение, наоборот, к замедлению. По словам ученого, эти эффекты не компенсируют друг друга.