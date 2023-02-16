Физик Пальчиков: ускоренное вращение Земли приведет к ее омоложению на секунду

Скорость вращения Земли за последние несколько лет значительно увеличилась. Для компенсации этого эффекта ученым придется вычесть одну секунду, сообщил РИА Новости научный сотрудник отдела перспективных исследований и измерений времени и частоты ВНИИФТРИ Виталий Пальчиков.
По словам физика, гипотеза, связанная с переменами в моменте инерции ядра, является лишь одной из возможных, объясняющих эффекты ускорения вращения Земли. Согласно подсчетам ученых, вычитание секунды стоит ожидать примерно в 2028 году.
Сейчас у специалистов нет четкого объяснения увеличению скорости вращения планеты, но оно обязательно появится в будущем. Пальчиков также прокомментировал гипотезу, согласно которой к ускорению вращения может привести выпадение аномального количества осадков, а их испарение, наоборот, к замедлению. По словам ученого, эти эффекты не компенсируют друг друга.
Одним из последствий сложившейся ситуации могло стать то, что 29 июня 2022 года стал самым коротким днем за все время. Физик напомнил, что до недавнего времени вращение Земли демонстрировало только замедление, из-за чего с 1970-х годов были введены дополнительно 37 секунд.