Politico: Вашингтон выступил против стремления Киева захватить Крым

Соединенные Штаты активно не поддерживают стремление украинской правящей элиты занять Крымский полуостров. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен, передает Politico.
Американский политик подчеркнул, что в Белом доме поняли: Крым является красной линией для Москвы. При этом Блинкен считает, что окончательное решение остается за киевскими властями.
«США активно не подталкивают Украину к тому, чтобы вновь занять Крым, однако это решение одного лишь Киева», — пишет издание.
Одновременно с тем госсекретарь осознает, чем может обернуться нападение украинских вооруженных сил на Крымский полуостров. Американец считает, что Россия на такие действия даст масштабный ответ.