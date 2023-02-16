Посольство России: Москва не позволит «замотать» ситуацию с подрывом «СП»

Заявление Прайса последовало за скандальной статьей журналиста Сеймура Херша, который провел свое расследование о произошедшем на российских трубопроводах. Автор пришел к выводу, что за терактом стоят ЦРУ, Белый дом и, в частности, президент США Джо Байден.