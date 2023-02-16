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Посольство России: Москва не позволит «замотать» ситуацию с подрывом «СП»

Политика
Посольство России: Москва не позволит «замотать» ситуацию с подрывом «СП»

Россия не даст «замотать» ситуацию с терактом на «Северных потоках». Такое заявление сделал пресс-секретарь посольства России в Вашингтоне Игорь Гиренко.

Таким образом дипломат отреагировал на слова официального представителя Госдепартамента США Неда Прайса. Американский чиновник ранее опроверг причастность Вашингтона к подрывам газопроводов.

«Российская сторона не позволит "замотать" ситуацию с подрывом критической энергоинфраструктуры», — подчеркнул Гиренко в Telegram-канале дипмиссии.

Заявление Прайса последовало за скандальной статьей журналиста Сеймура Херша, который провел свое расследование о произошедшем на российских трубопроводах. Автор пришел к выводу, что за терактом стоят ЦРУ, Белый дом и, в частности, президент США Джо Байден.
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