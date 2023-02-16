Сильное похолодание усугубило проблему скользких дорог в Петербурге

Температура воздуха в Петербурге в ночь на 16 февраля понижалась до минус 17 градусов. Из-за резкого похолодания дороги и тротуары в городе стали еще более скользкими.
Ночная погода в Петербурге менялась в зависимости от района. Согласно прогнозу регионального управления МЧС, на западе города холодало до минус пяти градусов, а на востоке — до минус 12 градусов. Местами температура опускалась до 15–17 градусов ниже нуля.
Днем ожидается потепление до плюс одного градуса. Возможен небольшой снег, пониженное атмосферное давление и гололед, который уже успел надоесть петербуржцам.
Проблема скользких дорог и халатности коммунальщиков волнует горожан уже не первый месяц. Повлиять на ситуацию могли бы петербургские власти во главе с губернатором Александром Бегловым, но в городе по-прежнему не видно положительных изменений.