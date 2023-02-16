Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

Генпрокурор Техаса Пакстон намерен судиться с администрацией Байдена

Политика
Генпрокурор Техаса Пакстон намерен судиться с администрацией Байдена

Генеральный прокурор Техаса Кен Пакстон планирует подать в суд на администрацию президента Соединенных Штатов Джо Байдена. Соответствующее заявление опубликовано на сайте офиса прокурора.

По мнению Пакстона, американская администрация незаконно подписала закон о бюджете страны на 2023 финансовый год. Его сумма составила около 1,7 триллиона долларов. Однако документ был подписан в условиях отсутствия кворума в палате представителей. Пакстон отметил, что это является «вопиющим нарушением конституции США».

«Я подаю в суд на администрацию Байдена, чтобы прекратить реализацию данного законопроекта, потому что он не был принят на законных основаниях и является неконституционным», — заявил генпрокурор.

Ранее Джо Байден пообещал не допустить объявления дефолта США. Он призвал американский конгресс одобрить повышение потолка государственного долга без каких-либо условий.
США байден Джо Байден суд
Военкоры ФАН
Лучшие в аду