Генпрокурор Техаса Пакстон намерен судиться с администрацией Байдена

По мнению Пакстона, американская администрация незаконно подписала закон о бюджете страны на 2023 финансовый год. Его сумма составила около 1,7 триллиона долларов. Однако документ был подписан в условиях отсутствия кворума в палате представителей. Пакстон отметил, что это является «вопиющим нарушением конституции США».