Генпрокурор Техаса Пакстон намерен судиться с администрацией Байдена

Генеральный прокурор Техаса Кен Пакстон планирует подать в суд на администрацию президента Соединенных Штатов Джо Байдена. Соответствующее заявление опубликовано на сайте офиса прокурора.
По мнению Пакстона, американская администрация незаконно подписала закон о бюджете страны на 2023 финансовый год. Его сумма составила около 1,7 триллиона долларов. Однако документ был подписан в условиях отсутствия кворума в палате представителей. Пакстон отметил, что это является «вопиющим нарушением конституции США».
«Я подаю в суд на администрацию Байдена, чтобы прекратить реализацию данного законопроекта, потому что он не был принят на законных основаниях и является неконституционным», — заявил генпрокурор.
Ранее Джо Байден пообещал не допустить объявления дефолта США. Он призвал американский конгресс одобрить повышение потолка государственного долга без каких-либо условий.