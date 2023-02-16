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«Известия»: туристический и детский кешбэк за поездки по России отменят в 2023 году

Общество
«Известия»: туристический и детский кешбэк за поездки по России отменят в 2023 году

Программа туристического и детского кешбэка в России может не вернуться в 2023 году. Об этом передают «Известия» со ссылкой на Минэкономразвития и Центр стратегических разработок (ЦСР).

Решение об отмене кешбэка пока не принято окончательно, поскольку программу могут пересмотреть, отметили в ЦРС. В случае изменений воспользоваться ею смогут не все граждане России. По словам собеседников газеты, ключевой причиной приостановки программы является нехватка федерального бюджета.

«На сегодняшний день продление программы кешбэка не предусмотрено, в том числе ввиду того, что туротрасль демонстрирует рост», — пояснили в ЦСР.

Источник в Минэкономразвития добавил, что бюджет на 2023–2025 годы не включает в себя средства на программы кешбэка. В ведомстве добавили, что они были антикризисной мерой, носившей временный характер.

Российские бизнесмены ранее обратились к правительству с просьбой сохранить действие программы детского кешбэка в 2023 году. Они опасаются, что в противном случае это приведет к сокращению продаж путевок.
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