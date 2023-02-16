Россия представила новый комплекс лазерной разведки

Российские специалисты завершили разработку отечественного комплекса разведки, который благодаря новейшим функциям способен обнаруживать и идентифицировать человека на дальности в 18 километров. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на источник в ОПК.
В ходе разработки инженерам помог опыт создания носимого комплекса разведки и целеуказания «Ирония». Новая модель имеет повышенные характеристики и обладает более расширенным функционалом.
«Направляется лазер, отражается, возвращается, фиксируется. Человека идентифицирует на дальности до 18 километров», — сказал собеседник агентства.
Комплекс входит в состав разведывательной машины «Тайфун-ВДВ». Аппаратное обеспечение позволяет ей совершать полный анализ и передачу полученных данных.