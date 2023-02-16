Крупный пожар в Екатеринбурге спровоцировал взрыв газовых баллонов

Два частных дома загорелись в екатеринбургском СНТ «Рябинка». Площадь пожара достигла 350 квадратных метров, пишет URA.RU со ссылкой на очевидца.
По его словам, у спасателей возникли сложности при тушении огня из-за отсутствия водоемов поблизости. Воду пришлось подвозить за восемь километров от места происшествия.
«Взорвалось два газовых баллона, еще четыре баллона спасатели эвакуировали из горящих зданий», — поделился местный житель.
Екатеринбуржец также отметил, что при пожаре никто не пострадал. К ликвидации возгорания привлекли 24 спасателя и шесть единиц спецтехники, добавил представитель регионального МЧЧС Александр Дудник.