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Крупный пожар в Екатеринбурге спровоцировал взрыв газовых баллонов

Происшествия
Крупный пожар в Екатеринбурге спровоцировал взрыв газовых баллонов

Два частных дома загорелись в екатеринбургском СНТ «Рябинка». Площадь пожара достигла 350 квадратных метров, пишет URA.RU со ссылкой на очевидца.

По его словам, у спасателей возникли сложности при тушении огня из-за отсутствия водоемов поблизости. Воду пришлось подвозить за восемь километров от места происшествия.

«Взорвалось два газовых баллона, еще четыре баллона спасатели эвакуировали из горящих зданий», — поделился местный житель.

Екатеринбуржец также отметил, что при пожаре никто не пострадал. К ликвидации возгорания привлекли 24 спасателя и шесть единиц спецтехники, добавил представитель регионального МЧЧС Александр Дудник.
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