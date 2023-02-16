Многодетная семья лишилась крова после сильного пожара в Краснодарском крае

Пожар вспыхнул в частном доме на территории Краснодарского края. Все жильцы были эвакуированы.
Кадрами с места происшествия поделился Telegram-канал «РЕН ТВ|Новости». Них видно, как из горящей постройки вырываются языки пламени и валит черный дым. Кроме того, на видео зафиксирован приезд пожарного расчета.
В результате возгорания дом был полностью уничтожен. Все члены многодетной семьи, проживавшие в нем, были эвакуированы, их приютили друзья и родственники. Некоторые из жильцов получили ожоги разной степени тяжести.
Причины пожара пока не установлены. На месте продолжают работу экстренные службы.