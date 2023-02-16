Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

Сирены воздушной тревоги сработали по всей Украине

Общество
Сирены воздушной тревоги сработали по всей Украине

Воздушная тревога действует во всех регионах Украины в ночь на 16 февраля. Такие данные приводятся на онлайн-карте министерства цифровой трансформации страны.

Сначала сирены сработали во всей Украине, кроме восьми регионов, расположенных на западе страны. В 03:51 по московскому времени воздушная тревога была объявлена и на территории оставшихся областей.

Поздно вечером 15 февраля власти Белгородской области сообщили о работе системы противовоздушной обороны (ПВО) в регионе. Российские силы сбили украинскую ракету в Ивнянском районе.
Украина воздушная тревога спецоперация рф
Военкоры ФАН
Лучшие в аду