Сирены воздушной тревоги сработали по всей Украине

Воздушная тревога действует во всех регионах Украины в ночь на 16 февраля. Такие данные приводятся на онлайн-карте министерства цифровой трансформации страны.
Сначала сирены сработали во всей Украине, кроме восьми регионов, расположенных на западе страны. В 03:51 по московскому времени воздушная тревога была объявлена и на территории оставшихся областей.
Поздно вечером 15 февраля власти Белгородской области сообщили о работе системы противовоздушной обороны (ПВО) в регионе. Российские силы сбили украинскую ракету в Ивнянском районе.