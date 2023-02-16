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Экс-офицер американской разведки Коффлер: конфликт на Украине может «разорвать» Европу

Политика
Экс-офицер американской разведки Коффлер: конфликт на Украине может «разорвать» Европу

Украинский кризис может скатиться к бесконтрольному обострению, последствия которого ощутит на себе весь коллективный Запад. Такое мнение в эфире телеканала Fox News выразила офицер военной разведки США в отставке Ребекка Коффлер.

По ее словам, этот бесконечный конфликт начал походить на события в Афганистане. Коффлер считает, что в ближайшее время Пентагону необходимо определиться с конечными целями и дальнейшей стратегией, а также подготовить почву для выхода из него.

«Если этот конфликт не прекратится в ближайшее время, он разорвет Европу на куски», — отметила эксперт.

Сегодняшние события демонстрируют неспособность минобороны США и администрации президента страны Джо Байдена строить долгосрочные планы.
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