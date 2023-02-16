Глава британского минобороны Уоллес призвал ВСУ экономней расходовать снаряды

Вооруженные силы Украины (ВСУ) должны научиться более экономно расходовать боезапас на примере армий стран НАТО. С таким заявлением в эфире Times Radio выступил министр обороны Великобритании Бен Уоллес.
Украинские войска, по его словам, регулярно ведут массированные артиллерийские дуэли с противником. Как утверждает Уоллес, это является сугубо советской тактикой ведения боя.
«Мы на Западе и в НАТО никогда не ведем бой таким образом. Украина использует огромное количество боеприпасов... Частично из-за этого мы обучаем их ведению боя по западному образцу», — сказал чиновник.
Газета The Daily Telegraph ранее писала, что ВСУ в день делают около шести тысяч артиллерийских выстрелов. Такой расход боезапаса не смогут покрыть страны Запада, чтобы Киев не испытывал «снарядного голода».