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Глава британского минобороны Уоллес призвал ВСУ экономней расходовать снаряды

Армия
Глава британского минобороны Уоллес призвал ВСУ экономней расходовать снаряды

Вооруженные силы Украины (ВСУ) должны научиться более экономно расходовать боезапас на примере армий стран НАТО. С таким заявлением в эфире Times Radio выступил министр обороны Великобритании Бен Уоллес.

Украинские войска, по его словам, регулярно ведут массированные артиллерийские дуэли с противником. Как утверждает Уоллес, это является сугубо советской тактикой ведения боя.

«Мы на Западе и в НАТО никогда не ведем бой таким образом. Украина использует огромное количество боеприпасов... Частично из-за этого мы обучаем их ведению боя по западному образцу», — сказал чиновник.

Газета The Daily Telegraph ранее писала, что ВСУ в день делают около шести тысяч артиллерийских выстрелов. Такой расход боезапаса не смогут покрыть страны Запада, чтобы Киев не испытывал «снарядного голода».
Бен Уоллес всу снарядный голод
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