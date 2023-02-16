«Удар ниже пояса»: Сатановского повеселило решение США прекратить поставки «Виагры» в Россию

Американская фармкомпания Viatris (подразделение Pfizer) решила прекратить поставки «Виагры» в Россию. Столь радикальное и грозное решение вызвало смех у политолога Евгения Сатановского.
Эксперт пошутил, что это решение, конечно, стало «страшным ударом ниже пояса». Одновременно с тем политолога позабавило, что кто-то из представителей американского истеблишмента всерьез решил оказать давление на Россию через импотентов.
«Ну, или стратегические запасы "виагры" под грядущие президентские выборы в США копят. Больно уж у них кандидаты старенькие, а им тоже надо...», — иронично добавил Сатановский в Telegram.
Примечательно, но система маркировки товаров «Честный знак» уже сообщила, что на российском рынке не будет дефицита препаратов для повышения потенции, в которых содержится силденафил. Министерство промышленности и торговли РФ, в свою очередь, поддержало инициативу о разработке отечественного препарата для стимуляции потенции.