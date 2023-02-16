«Удар ниже пояса»: Сатановского повеселило решение США прекратить поставки «Виагры» в Россию

Примечательно, но система маркировки товаров «Честный знак» уже сообщила, что на российском рынке не будет дефицита препаратов для повышения потенции, в которых содержится силденафил. Министерство промышленности и торговли РФ, в свою очередь, поддержало инициативу о разработке отечественного препарата для стимуляции потенции.